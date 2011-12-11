〔美国债市〕本周ABS市场平静下来,有三宗新债完成定价

IFR纽约12月9日电---消费者资产担保证券(ABS)市场本周平静下来,投资者对汽车贷款以及信用卡支持的ABS需求持续强劲.年内任何新的发行交易都料将於下周浮出水面.

根据路透和SDC数据,年初迄今为止美国ABS发行规模大约为1,204亿美元.

德意志银行本周发表展望报告称,2012年美国资产支持债券(ABS)发行规模料将比2011年提高10%,至1,400亿美元.

分析师相信,2007年以来持续低迷的飞机ABS,在明年有望大幅增长.

波音(BA.N)的市场预测显示,2012年交付的商用飞机价值达950亿美元,超过2011年的770亿美元.

花旗集团(债券结构设计方)、法国农业信贷银行和瑞士信贷为8.10945亿美元CNH Equipment Trust 2011-C债券定价.新债分为三部分,评级均为AAA,年限分别为1.17年、2.49年和3.82年.

此外在1.194亿美元次优资产支持债券144a/Reg S CPS Auto Receivables Trust 2011-C发行中,花旗集团是唯一账簿管理人.该笔债券分别四部分,分别是评级为A的1.86年期债券,收益率为4.25%;BBB级2.41年期收益率6.50%;BB级2.69年期收益率8.25%;以及B+级2.06年期收益率10.5%.

存款保险公司(FDIC)本周发行144a FDIC 2011-N1不良按揭贷款证券,德意志银行担任独家账簿管理人.联席主承销商是花旗集团和M.R. Beal & Company.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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