〔美国债市〕机构债表现好於持续走阔的互换利差,但落後于公债涨势

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
IFR纽约12月9日电---机构债较可比公债利差盘中涨跌不一,收盘涨跌幅在0.50个基点之间,基本未受到欧盟峰会影响.机构债表现好於持续走阔的互换利差,但落後于公债市场的涨势.
年终因素的影响开始出现.中长期投资大户过去两天一直在卖出规模较小,但结构很复杂的债券组合,不过这些卖盘在被消化.
中长期投资大户呈现出对可提前赎回债券的买兴.一年期子弹式债券和贴现票据买兴甚佳.
TRACE显示的成交额总计58.49亿美元,较为清淡.但成交量总计3,107宗,较为活跃.
联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)预定於12月14日和22日宣布发行新的Reference债券.鉴於政府发起企业(GSE)融资需求减弱,市场预期其将跳过发行,或者续发两年期或三年期债券.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
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