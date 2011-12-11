《美债一周展望》公债价格下跌,下周将有大量新债供应

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债价格下跌,因下周标售1,770亿美元新债令市场承压

* 欧盟就建立更紧密财政联盟达成一致令风险意愿抬头,打压公债需求

* 美国消费者信心数据改善引发一些公债卖盘

路透纽约12月9日电---美国公债价格周五下跌,长期公债重挫逾两个大点,因投资者为下周的大量新债供应作准备.

除英国以外,欧盟国家就起草深化经济一体化的新条约达成一致也削减对避险公债的需求,因投资者看到,欧盟领导人正致力解决其债务危机,即使进度缓慢,因此受到鼓舞.

美国财政部计划在八个交易日内进行七次公债标售,规模达1,770亿美元,从周一标售320亿美元三年期公债开始.

许多投资人认为,美国公债收益率(殖利率)需要在目前的水平上进一步攀升以吸引足够的买家,他们也预期收益率曲线将趋陡,因财政部分别将在周二和周三标售210亿美元10年期公债及130亿美元30年期公债.

"许多人关注供应,新债入市将打压公债市场,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakash说,"人们非常担忧,他们在想公债收益率周一开盘将大幅攀升."

Prakash说,一些交易员利用美联储周五买回公债的机会卖出公债,为吸纳新债供应预留空间.

美联储买入25.12亿美元在2036年至2041年到期的公债,市场的供应规模为64.3亿美元,此为美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)操作的一部份,该计划旨在压低长期利率.

对欧洲债务危机扩散的忧虑可能保持美国公债买需,即使公债收益率略为上升以吸纳新债,瑞信驻纽约的利率策略师Carl Lantz说.

"我们仍然在缺乏避险资产的环境里,"他说,"投资者仍然需要对冲来自欧洲或中东的进一步潜在冲击."

欧元区17成员国就草拟收紧财政纪律的新协议达成协议,而其他9个欧盟成员国准备加入,消息扶助引发风险意愿抬头,降低对避险公债的需求.

不过,两天欧盟峰会的结果使金融市场不确定决策者会否及将在何时采取更果决的行动以抑制债务危机.

周四欧洲央行总裁德拉吉对央行将扩大公债购买计划规模的冀望浇了冷水,投资者因而失望.

两名欧洲央行的消息人士向路透表示,目前欧洲央行将维持购买公债的规模不变,不会采取额外行动.

周五稍早美国公布的12月消费者信心数据初值上升,也缓和投资者对美国经济衰退的忧虑,并燃点一些公债卖盘.汤森路透/美国密西根大学12月消费者信心指数初值升至六个月高位.[US-ECI-CMN]

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘跌25/32,收益率从周四尾盘的1.97%上升至2.06%.30年期公债US30YT=RR价格劲跌2-3/32,收益率从周四的3.00%大幅上升至3.10%.

-----------------------1953GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (-) 0.226

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-07/32) 0.885

10年期公债US10YT=RR 99-17/32 (-24/32) 2.054

30年期公债US30YT=RR 100-15/32 (-2-03/32) 3.102 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>