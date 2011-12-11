〔美国债市〕公司债市场料将放缓,但市场基调正面

IFR纽约12月9日电---公司债市场本周成交量远高於预期,所以我们谨慎预期下周该市场将放缓.多数大型交易商均表示,一周发行额超过100亿美元令人吃惊.但市场状况看起来不错,IFR利率团队认为下周状况将更好,但也不排除出现一些意外情形.

本周有212.1亿美元投资级的新公司债进行定价,超过预期顶端,且远高於上周的151.8亿美元.

根据IFR记录,2011年迄今投资级公司债发行额达到7,369.89亿美元,已经超过2007年,成为投资级公司债发行最为繁忙的一年.而且截至上周,2011年发行额已经超过了2010年7,114.79亿美元的发行总额.

本周超过预期的发行额超令人意外,大多数人预计这降低了下周出现惊喜的可能性.

一名消息人士称:"下周(发行额)更可能为50亿美元,有些计划项目现在已经推迟至2012年."

"基本上,下周市场状况将良好,"另一名消息人士表示.

同时,风险市场对欧洲峰会的消化情况比以往要好.IFR利率团队的Duncan Balsbaugh认为,下周的宏观前景将更好.(完)

--编译 杜明霞; 审校 白云

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