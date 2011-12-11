《美股一周展望》企业财测下降,突显关於企业获利前景的忧虑

路透纽约12月9日电---除了欧债问题之外,华尔街现在还必须担心欧洲销售下滑,因欧洲陷入衰退的可能性加大.

杜邦(DuPont)(DD.N)和德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N等企业发布获利预警,显示欧债危机可能已经开始影响美国企业.

尽管假期销售以乐观基调开局,但企业获利可能给投资者的乐观情绪蒙上阴影.

"随着(企业)下调财测,我们现在开始看到欧洲事件产生的附带损害,"Miller Tabak & Co.股票策略师Peter Boockvar写道.

标准普尔500企业第四季和第一季的获利成长预估自7月来大幅下降,凸显了关於企业获利前景的担忧.

根据汤森路透数据,当前预期为,第四季企业获利将增加10.1%,低於10月初预估的增加15%,以及7月预估的增加17.6%.

数据还显示,发布负面财测企业与发布正面财测的企业之比创2011年第二季来最高.

德仪周四晚间下调本季营收预估,指因需求降低.而杜邦周五下调全年获利预估.

德国瓦克集团(Wacker Chemie)(WCHG.DE)亦下调财测,该行业担心全球经济成长放缓.

其他科技企业中,Lattice Semiconductor(LSCC.O)周五调降第四季营收展望.

股市几乎未受企业获利相关消息影响,反而将关注焦点瞄准欧洲,此前几乎所有欧盟领导人一致同意,成立一个更紧密的财政联盟来应对主权债务危机.

但数月以来市场一直在苦苦应对来自欧洲的消息,缺乏解决债务危机的决议令投资者面临高度不确定性.

"今天出现正面进展.不幸的是欧洲撙节举措将影响明年全球企业获利."Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理Chad Morganlander说.

"欧洲政策制定者未能抚平投资者担忧,令企业决策者不愿发布关於未来数月的正面展望."

美国股市连续第二周收高.企业发布获利预警之前,第三季的财报季表现相当稳健.

本周道琼工业指数收升1.4%,标准普尔500指数上升0.9%,Nasdaq指数上扬0.8%.

根据汤森路透数据,第三季企业获利增加17.9%,高於10月初预计的增长13.1%.

很多分析师仍看好2012年股市走向的主要原因是,企业的获利和营收增长前景.

亿万富翁投资者Kenneth Fisher说,对美国来说2012年"将是非常好的一年".他的资金管理公司管理着400亿美元资产.

**财测下降**

根据汤森路透StarMine数据,过去一个月就已经出现企业下调财测情况.数据显示,标准普尔500指数企业涵盖的行业中,除了医疗保健和消费必需品之外,所有行业过去30天均下调财测.

原材料业和金融业的财测下调幅度最大.

原材料业第四季获利料将较上年同期减少1.4%,10月时的预期为增加25.6%.

对欧元区问题最为敏感的金融业亦受到冲击.金融业第四季获利料将增加18.3%,10月3日时的预估为增加26.6%.

汤森路透数据显示,标准普尔500企业第四季营收料将上升6.6%,第三季为上涨11.1%.

"很多企业都在谈论欧洲,"而且其影响还在延续,汤森路透获利研究分析师Greg Harrison表示.他还说,成交量暗淡将影响美国金融业.

当初迈向2011年时,企业似乎更加乐观,消费者信心更高,而且欧洲危机似乎更加可控.

一年前发布令人失望财测的企业包括Xilinx(XLNX.O)和Jo-Ann Stores.(完)

--编译 杜明霞 审校 白云

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