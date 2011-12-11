〔中国经济〕将进一步促进外贸平衡发展,不刻意追求贸易顺差--国家主席

路透上海12月11日电---中国国家主席胡锦涛周日表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容,努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.

新华社报导,胡锦涛在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上的讲话称,中国将实行更加积极主动的开放战略,拓展新的开放领域和空间;并将进一步营造公平透明的市场环境,为国内外投资者提供公平、稳定、透明的投资环境.

他谈到,中国将进一步扩大对外经济技术合作,将继续通过开放市场、引进先进技术提升制造业国际竞争力,推动传统制造业向价值链高端延伸,促进战略性新兴产业加快发展.

大力发展绿色产业和节能环保产业,扩大服务业及农业领域对外开放,加快构建现代文化产业体系,吸收外资进入法律法规许可的文化产业领域,鼓励外资企业在华进行文化科技研发、发展服务外包.更加注重为包括外资企业在内的各类所有制企业提供公平的市场准入待遇.

胡锦涛指出,要完善进口支持政策,降低进口成本,提高进口便利化.今後五年中国进口总规模有望超过8万亿美元,这将给世界各国带来巨大商机.将加强同主要顺差来源国的经济合作,通过共同努力逐步解决贸易不平衡问题;也希望有关国家尽快承认中国完全市场经济地位,放松高新技术产品对中国出口管制,方便中国企业前往投资,为双边贸易平衡发展创造条件.

今後五年,随着中国扩大内需战略的有效实施,中国消费结构将继续提升,居民消费潜力将进一步释放,预计社会消费品零售总额年均增长15%以上,2015年有望达到32万亿元人民币.

**引进来和走出去并重**

胡锦涛表示,将积极支持外商投资企业到中西部地区投资办厂,参与中国中部地区崛起、西部大开发和东北地区等老工业基地振兴.将加快沿边开放步伐,加强与周边国家的基础设施互联互通.中国还将进一步坚持引进来和走出去并重,欢迎各国投资者来华投资兴业,鼓励外商在华设立研发中心;同时中国将加快实施走出去战略,按照市场导向和企业自主决策原则,引导企业有序开展境外投资合作.

胡锦涛指出,中国将进一步营造公平透明的市场环境,减少政府对微观经济活动的干预,健全制约和监督机制,推动政府服务朝着更加规范有序、公正公开的方向发展.中国将加大知识产权执法力度和司法保护力度,健全市场信用体系,完善市场监管体系,加快形成统一开放、竞争有序的全国大市场,为国内外投资者提供良好经营环境.还将加强自身投资环境建设,继续优化公共服务和管理,不断完善市场体系,为国内外投资者提供公平、稳定、透明的投资环境.(完)