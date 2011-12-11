《外汇动态》亚洲开盘:欧元持稳,保持在近期窄幅区间之内

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
2150GMT--欧元兑美元EUR=周一亚洲早盘持稳,此前的欧盟峰会结果令一些人感到失望.欧元/美元保持在1.3400附近的近期窄幅区间之内.本周意大利和西班牙将标售公债,而法国评级可能被标准普尔最多下调两个级距,市场对於欧洲最新财政联盟计划的信心将受到考验.
其它货币交投清淡.美元/日圆JPY=持於77.68日圆.澳洲将公布贸易数据,预计将再度凸显矿业表现优於整体经济.(完)
--编译 张涛;审校 于春红
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)