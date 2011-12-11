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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 06:16 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:欧元持稳,保持在近期窄幅区间之内

2150GMT--欧元兑美元EUR=周一亚洲早盘持稳,此前的欧盟峰会结果令一些人感到失望.欧元/美元保持在1.3400附近的近期窄幅区间之内.本周意大利和西班牙将标售公债,而法国评级可能被标准普尔最多下调两个级距,市场对於欧洲最新财政联盟计划的信心将受到考验.

其它货币交投清淡.美元/日圆JPY=持於77.68日圆.澳洲将公布贸易数据,预计将再度凸显矿业表现优於整体经济.(完)

--编译 张涛;审校 于春红

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