《美国上市公司业绩公布日程表》--12月12日

欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
汤森路透12月9日电---12月12日(周一)无标准普尔500企业公布业绩报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。