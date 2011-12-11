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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 06:42 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--2011年12月12日-2012年12月31日

亚洲金融市场假期如下:

2011年

12月12日(周一)--泰国

12月23日(周五)--日本

12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼

12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰

12月30日(周五)--韩国、菲律宾

2012年

1月2日(周一)--香港、日本、马来西亚、泰国

1月3日(周二)--日本

1月9日(周一)--日本

1月19日(周四)--台湾

1月20日(周五)--台湾

1月23日(周一)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾

1月24日(周二)--中国、香港、马来西亚、韩国、台湾

1月25日(周三)--中国、香港、台湾

1月26日(周四)--台湾

2月1日(周三)--马来西亚

2月6日(周一)--马来西亚

2月7日(周二)--马来西亚

2月28日(周二)--台湾

3月1日(周四)--韩国

3月7日(周三)--泰国

3月20日(周二)--日本

4月4日(周三)--香港、台湾

4月5日(周四)--中国、菲律宾、台湾

4月6日(周五)--香港、菲律宾、泰国

4月9日(周一)--香港、菲律宾

4月13日(周五)--泰国

4月16日(周一)--泰国

4月30日(周一)--日本

5月1日(周二)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国

5月3日(周四)--日本

5月4日(周五)--日本

5月7日(周一)--泰国

5月28日(周一)--韩国

6月4日(周一)--泰国

6月6日(周三)--韩国

6月12日(周二)--菲律宾

7月2日(周一)--香港

7月16日(周一)--日本

8月2日(周四)--泰国

8月13日(周一)--泰国

8月15日(周三)--韩国

8月20日(周一)--马来西亚

8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾

8月27日(周一)--菲律宾

8月31日(周五)--马来西亚

9月17日(周一)--日本、马来西亚

10月1日(周一)--中国、香港、韩国

10月2日(周二)--中国、香港

10月3日(周三)--中国、韩国

10月8日(周一)--日本

10月10日(周三)--台湾

10月23日(周二)--香港、泰国

10月26日(周五)--马来西亚

11月1日(周四)--菲律宾

11月2日(周五)--菲律宾

11月13日(周二)--马来西亚

11月15日(周四)--马来西亚

11月23日(周五)--日本

11月30日(周五)--菲律宾

12月5日(周三)--泰国

12月10日(周一)--泰国

12月24日(周一)--日本

12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国

12月26日(周三)--香港

12月31日(周一)--日本、菲律宾

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 于春红; 审校 李爽

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