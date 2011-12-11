《亚洲金融市场假期一览表》--2011年12月12日-2012年12月31日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
亚洲金融市场假期如下:
2011年
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
2012年
1月2日(周一)--香港、日本、马来西亚、泰国
1月3日(周二)--日本
1月9日(周一)--日本
1月19日(周四)--台湾
1月20日(周五)--台湾
1月23日(周一)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾
1月24日(周二)--中国、香港、马来西亚、韩国、台湾
1月25日(周三)--中国、香港、台湾
1月26日(周四)--台湾
2月1日(周三)--马来西亚
2月6日(周一)--马来西亚
2月7日(周二)--马来西亚
2月28日(周二)--台湾
3月1日(周四)--韩国
3月7日(周三)--泰国
3月20日(周二)--日本
4月4日(周三)--香港、台湾
4月5日(周四)--中国、菲律宾、台湾
4月6日(周五)--香港、菲律宾、泰国
4月9日(周一)--香港、菲律宾
4月13日(周五)--泰国
4月16日(周一)--泰国
4月30日(周一)--日本
5月1日(周二)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国
5月3日(周四)--日本
5月4日(周五)--日本
5月7日(周一)--泰国
5月28日(周一)--韩国
6月4日(周一)--泰国
6月6日(周三)--韩国
6月12日(周二)--菲律宾
7月2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月2日(周四)--泰国
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国
8月20日(周一)--马来西亚
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月17日(周一)--日本、马来西亚
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港
10月3日(周三)--中国、韩国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月23日(周二)--香港、泰国
10月26日(周五)--马来西亚
11月1日(周四)--菲律宾
11月2日(周五)--菲律宾
11月13日(周二)--马来西亚
11月15日(周四)--马来西亚
11月23日(周五)--日本
11月30日(周五)--菲律宾
12月5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国
12月26日(周三)--香港
12月31日(周一)--日本、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 于春红; 审校 李爽
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)