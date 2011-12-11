版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 06:58 BJT

〔中国个股〕中石化将提高在Australia Pacific LNG的持股比例至25%

路透墨尔本12月12日电---中石化(600028.SS)的合作夥伴Origin Energy(ORG.AX)周一表示,中石化已同意将其在Australia Pacific LNG合资企业中的持股比例提高至25%,并购买更多该项目生产的液化天然气(LNG).

中石化将再购买该项目10%的权益,并在2035年之前,每年多买入330万吨LNG.

交易完成後,Origin Energy与康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)的持股比例均将降至37.5%.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐