〔日本个股〕三菱商事寻求开发澳洲Jack Hills铁矿的新夥伴--日经

路透12月10日电---日本经济新闻报导,三菱商事(8058.T)表示,计划邀请中国和韩国钢铁制造商参与开发澳洲Jack Hills铁矿,因该公司合资企业夥伴决定退出.

该报纸称,三菱商事将斥资约250亿日圆(3.22亿美元)在3月前收购Murchison MetalsMMX.AX在采矿公司、以及相关的铁路及港口基础设施企业的全部股权.

日经报导称,三菱商事将在中国资源企业和中国、韩国、印度和日本钢铁制造商中寻找一合作夥伴,合作时间长达18个月.

开发此矿需要1万亿(兆)日圆左右.该报纸表示,投产最早将於2016年启动.(完)