〔日本个股〕三菱商事寻求开发澳洲Jack Hills铁矿的新夥伴--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月10日电---日本经济新闻报导,三菱商事(8058.T)表示,计划邀请中国和韩国钢铁制造商参与开发澳洲Jack Hills铁矿,因该公司合资企业夥伴决定退出.
该报纸称,三菱商事将斥资约250亿日圆(3.22亿美元)在3月前收购Murchison MetalsMMX.AX在采矿公司、以及相关的铁路及港口基础设施企业的全部股权.
日经报导称,三菱商事将在中国资源企业和中国、韩国、印度和日本钢铁制造商中寻找一合作夥伴,合作时间长达18个月.
开发此矿需要1万亿(兆)日圆左右.该报纸表示,投产最早将於2016年启动.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。