〔表格〕澳洲10月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差15.95亿澳元

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
路透悉尼12月12日电---澳洲统计局周一公布,该国10月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差15.95亿澳元
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
10月 9月
整体出口 27.320 27.369
整体进口 25.725 25.120
商品与服务贸易收支 顺差1.595 顺差2.249
路透调查显示,市场预估澳洲10月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差19亿澳元.
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--编译 王翔琼;审校 徐文焰
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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