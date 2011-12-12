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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 08:45 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差15.95亿澳元

路透悉尼12月12日电---澳洲统计局周一公布,该国10月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差15.95亿澳元

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

10月 9月

整体出口 27.320 27.369

整体进口 25.725 25.120

商品与服务贸易收支 顺差1.595 顺差2.249

路透调查显示,市场预估澳洲10月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差19亿澳元.

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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