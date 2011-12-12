〔金砖国家〕12月9日股汇市收盘纵览

路透12月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.42%,报934.18点.

中国股市:沪综指收跌0.6%,创逾32个月新低.稍早公布的工业增加值数据逊於预期,加剧市场对经济增速下行的担忧,人气极度低迷.分析师预计,下周大盘将继续维持震荡下行走势.沪综指.SSEC收报2,315.270点,跌14.551点,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点.今日A股成交额减至388亿元,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.本周累计跌幅1.92%,为连续第五周下跌.[ID:nCN1274746][.SSCN]

香港股市:香港股市下跌,恒生指数收盘跌破过去一周所守住的支撑位,投资者在日内稍晚的欧洲领袖峰会前削减风险.恒生指数.HSI收报18,586.23点,日内大跌2.73%,全周下滑2.39%,恒生国企指数.HSCE收报10,066.63点,日内跌3.16%,全周跌2.74%.[ID:nCH0090059][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS略收低,盘中并连续第八个交易日触及交易区间下限.受海外欧元下挫拖累,今日人民币中间价低开,带动即期汇价走弱.欧盟峰会即将举行,中央经济工作会议近期也将召开,市场料偏观望.交易员指出,人民币兑美元成交价格波动范围有限,多数在交易区间下限附近,对於交易盘几乎没有吸引力.且年底将至,机构全年任务也基本完成,心态偏保守,致交投活跃性减弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水141点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3788元.[ID:nCN1275308][CNY/CN]

==============================================================================

印度股市:连续第二日走低,收盘下挫1.7%,因财政部下调本财年成长预估後有关经济放缓的忧虑加剧.指标BSE指数.BSESN收跌274.78点,报16,213.46点,该指数本周下跌3.76%.[ID:nL3E7N94JD][.BO]

印度汇市:印度卢比从盘内低点回升,此前欧洲领导人就实行更严格的欧元区预算规则达成一致,并且有报导称中国央行已经批准央行筹备新设一家初始资本规模预计为约3,000亿美元的外汇投资机构.卢比兑美元INR=D2收报52.03/04卢比,较周四收盘51.75/76大跌,盘初一度触及11月30日以来低位52.35.[ID:nL3E7N953F][INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,410.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.29%,报748.17点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬值0.27%,报31.4550卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.38%报42.0000卢布.

==============================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市上涨,此前欧盟达成财政一体化协议提振市场,但未能带来关於债券危机能获解决的更多乐观情绪.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.36%,本周几近收平.[ID:nN1E7B80UW]

巴西汇市:巴西雷亚尔走坚,此前美国消费者信心数据强劲且有报导称中国政府已经批准央行筹备新设一家初始资本规模预计为约3,000亿美元的外汇投资机构,不过关於欧债危机的紧张情绪或将限制进一步的升幅.雷亚尔兑美元BRBY走强0.65%,报1.8049.[ID:nN1E7B80PN]

==============================================================================

南非股市:小幅收低,投资者对欧洲峰会的成果感到着急并卖出工业类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.39%,至29,169.61点;综合指数.JALSH亦收低0.39%,至32,632.92点.[ID:nL5E7N93MT][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,本周兑美元上涨2.0%,跟随欧元走势.兰特兑美元ZAR=D3本周在7.95-8.32的宽幅区间交投,走势随欧元区债务问题进展而变动,市况清淡.兰特兑美元周五最多走坚至8.0965,前日收盘报8.27.[ID:nL5E7N92MS][ZAR/](完)