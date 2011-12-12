华为称将主动限制在伊朗的业务发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月10日电---中国最大电信设备制造商华为[HWT.UL]表示，公司将不会在伊朗寻求新客户。此前，位於美国的联合反对核子伊朗组织(United Against Nuclear Iran)表示，伊朗当局采用华为的设备追踪异见人士。
华为在周五发布的声明中称，“将自愿限制在伊朗的业务发展，不再寻求新客户，并逐步缩减与现有客户的业务往来。”
“华为在伊朗的商业活动完全遵守包括联合国、美国及欧盟在内的国家和相关组织的法律法规。”
联合反对核子伊朗组织对华为这一决定表示欢迎，但呼吁华为完全撤出伊朗。
华为表示，公司将继续向已经交付或正在交付伊朗的通讯网络提供“必要服务”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。