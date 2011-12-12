华为称将主动限制在伊朗的业务发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月10日电---中国最大电信设备制造商华为[HWT.UL]表示，公司将不会在伊朗寻求新客户。此前，位於美国的联合反对核子伊朗组织(United Against Nuclear Iran)表示，伊朗当局采用华为的设备追踪异见人士。

华为在周五发布的声明中称，“将自愿限制在伊朗的业务发展，不再寻求新客户，并逐步缩减与现有客户的业务往来。”

“华为在伊朗的商业活动完全遵守包括联合国、美国及欧盟在内的国家和相关组织的法律法规。”

联合反对核子伊朗组织对华为这一决定表示欢迎，但呼吁华为完全撤出伊朗。

华为表示，公司将继续向已经交付或正在交付伊朗的通讯网络提供“必要服务”。（完）