澳新经济指标预测--12月12日-12月19日****

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透12月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 持平 +2.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 顺差19.00 顺差25.64
进口(较上月) -- -1%
出口(较上月) -- -3%
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.3%
12月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2
企业状况指数 -- 负1.0
0030 澳洲房屋开工 第三季 -1.5% -4.7%
12月13-14日
-- 澳洲消费者信心指数 12月 -- +6.3%
12月14日(三)
0200 新西兰央行海外资产 11月 -- +57.5%
12月15日(四)
0030 澳洲新车销售 11月 -- +1.1%
12月16日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------12月19日当周---------------------------------
12月19日
0200 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指数 12月 -- 28.8%
NBNZ整体经济信心指数 -- 18.3% (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)