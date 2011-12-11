(重温稿)〔美国股市〕因欧盟达成协议走高,但忧虑萦绕不去

* 金融类股因欧盟达成协议而走强

* 美国12月消费者信心触及六个月高位

* 杜邦、德仪股价在下调财测後大跌

* 道指收高1.6%,标普500指数涨1.7%,Nasdaq指数上扬1.9%

路透纽约12月9日电---美国股市周五收涨,本周走高,之前欧盟领导人就一项收紧区内预算纪律,在欧债危机持续两年後扶助重振市场信心的计划达成一致.

协议从某种程度上化解了欧元区债务危机背後的结构性问题,但投资者称,需要完成更多工作才能纾缓欧元区身陷困境的债务市场压力.

"财政协议会带来帮助,但时间不会很长,"Contango Capital Advisors执行长George Feiger表示.

"局势并没有得到快乐结局.得出的解决方案只是不那麽糟糕,"他说.

股市此前就因预期将达成方案而走强.11月末以来,标准普尔500指数已升6.5%.但华尔街周四大跌,此前欧洲央行向扩大公债购买计划的冀望浇了一盆冷水.

有投资者相信欧洲央行最终会承诺扩大欧元区主权债券购买规模,来支撑摇摇欲坠的市场.

交易商表示,周五涨势至少有一部分是缘于上日大跌後的反弹.

道琼工业指数.DJI收高186.56点,或1.55%,至12,184.26点;标准普尔500指数.SPX走升20.84点,或1.69%,至1,255.19点.Nasdaq指数.IXIC上涨50.47点,或1.94%,至2,646.85点.

本周,道指升1.4%,标普500指数升0.9%,Nasdaq则升0.8%.

此前一直因欧洲局势不确定性而承压的银行股,在欧盟峰会後大涨.美国银行(BAC.N)升2.3%至5.72美元,摩根大通(JPM.N)亦升3%至33.18美元.Financial Select Sector SPDR基金(XLF.P)则走强2%.

据汤森路透/密西根大学联合发布的调查显示,美国12月消费者信心指数初值升至六个月来最高,因迹象显示劳工市场转好且经济改善,再次显示美国经济仍有韧性.

欧盟峰会未能令所有成员国同意对欧盟公约作出修改,投资者警告称,这一举动远不足以化解危机.迹象显示,欧元区正陷入衰退,有关如何将居高不下的主权债收益率(殖利率)拉低的问题仍未得到解答.

高盛在周四晚间的一份客户报告中建议投资者做空德国股市DAX指数.GDAXI.

"欧盟峰会似乎聚焦在一系列有关今後的优先要务上,来分摊不断增加的财政风险,并为新财政协议列出了一些必需的要素.但似乎没怎麽提及如何从整体上缓解近来希腊、意大利和欧洲银行业体系的压力,"高盛说.

即使如此,意大利公债价格扳回跌势,交易商指因欧洲央行盘中买入意大利公债.

交易商称,短线投资账户回补欧盟二线国家公债空仓.

几家美国大企业则放出审慎信号.杜邦(DU Pont)(DD.N)跌3.1%至45.04美元,此前公司下调2011年获利预估,指因部分业务增长放缓.

德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N也下调了当季营收预估,警告需求下降.公司股价终场收平,报每股29.94美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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