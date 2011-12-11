(重温稿)〔纽约汇市〕欧元走强,但债务忧虑犹存

* 欧洲向建立财政联盟迈进,但忧虑犹存

* 中国央行将设立3,000亿美元外汇投资工具

* 欧元仍然脆弱,年底前可能跌至1.30美元

路透纽约12月9日电---欧元兑美元周五走强,但市场人气仍然不稳,之前除英国外所有欧盟国家领导人就建立更紧密财政联盟达成一致的消息未能缓解对区内危机的忧虑.

欧洲情势的发展下周应仍是市场的关注焦点,而美国联邦储备理事会(FED,美联储)年内最後一次政策会议将被证明对市场影响甚微,因预计不会采取新的行动.

27个欧盟成员国中的26个同意致力於深化一体化,收紧欧元区预算纪律,但投资者不确定决策者是否或何时会采取更果断的行动遏制目前已威胁法国,甚至欧洲经济强国德国的债务危机.

"尽管许多国家承诺将坚持保持债务在可控水平,但峰会并未出台将给该地区带来即时,有形裨益的工具,"Western Union Business Solutions的高级分析师Brendan McGrath表示.

欧元兑美元EUR=上扬0.2%,报1.3370美元,盘中触及1.3433美元的高位,之前路透报导称,中国央行计划设立一3,000亿美元投资工具,负责管理针对美国和欧洲市场的投资基金.

本周,欧元/美元回落0.5%.

分析师称,欧洲领导人可能尚未采取足够的行动来说服欧洲央行大幅增加购买欧元区债务负担沉重国家的公债.且对执行更严格预算纪律将十分艰困的忧虑犹存.

欧洲央行消息人士称,央行目前购债规模上限为每周200亿欧元,且并未考虑扩大购债规模.周四,欧洲央行总裁德拉吉给央行将大规模增加公债购买量的预期泼冷水.

意大利公债收益率今日再度跳升至不可维系水平之上,後因据报欧洲央行购买该国公债而回落.意大利和西班牙按计划将在下周发行新债,其借贷成本可能继续攀升.

"昨日的欧洲央行会议和今日的欧盟峰会的进展应令欧元在中短期内承压,"Scotia Capital驻多伦多的首席汇市策略师Camilla Sutton表示,"我们保持欧元1.30美元的年底目标,且预计欧元/美元短期内倾向於走低."

德国商业银行的技术分析师Karen Jones表示,欧元/美元支撑位在2011年上行趋势线切入位1.3212美元附近.跌穿该水准可能引发欧元/美元跌向1.3145美元附近的10月低位,之後是年内低位1.2860美元.

**美联储会议**

美元兑日圆JPY=下滑0.2%,至77.52日圆.本周下跌0.6%.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二举行会议,预计将连续第二次暂停放宽政策,美联储将判断欧洲危机对经济的影响,并考虑增加政策透明度的额外措施.

"近期的美国数据略优於预期,所以美联储没有推出宽松政策的迫切性,"富国驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说.

周五公布的数据显示美国12月消费者信心指数初值升至六个月高位,10月贸易逆差缩窄,此为美国经济体质正缓慢改善的迹象.

数据提振欧元,欧元倾向因投资者风险意愿抬头而受益.不过Serebriakov说,随着欧洲央行进一步放宽政策,风险意愿和欧元的关联性可能开始减弱.

"这一模式将在明年被打破的机率很高,相对於风险货币,欧元将开始表现得更像融资货币,"他说.这意味着如果风险人气上升,可能看到欧元兑包括美元,商品和新兴市场货币在内的一系列货币下跌.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3372 1.3345 +0.20 -0.04 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.52 77.68 -0.21 -4.47 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.66 103.67 -0.01 -4.58 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9242 0.9257 -0.16 -1.00 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5659 1.5639 +0.13 +0.38 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0183 1.0219 -0.35 +2.17 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0214 1.0165 +0.48 +0.11 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2355 1.2354 +0.01 -1.07 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8542 0.8534 +0.09 -0.35 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7752 0.7719 +0.43 -0.50 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7460 5.7849 -0.67 -1.30 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6871 7.7181 -0.40 -1.31 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7286 6.7868 -0.86 +0.28 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0020 9.0608 -0.65 +0.23 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 母红/利棣儿

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