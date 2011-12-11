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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 07:36 BJT

〔东京汇市〕欧元亚洲盘初走势平静,关注意大利和西班牙本周标债

* 欧元在亚洲盘初表现平静

* 欧盟峰会未公布遏制危机的紧急举措

* 意大利和西班牙本周标债受关注

路透悉尼12月12日电---欧元周一在亚洲盘初表现平静,但料走势挣扎,因对上周欧洲领导人峰会会出台紧急解决方案应对债务危机的希望破灭.

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