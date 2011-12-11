《中国报摘》--中国证券报12月12日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
* 头版头条:
--研究机构仓位监测报告显示,近两周开放式股票方向基金平均仓位上升,仓位在90%以上的基金数量明显增加.其中,前十大基金公司增仓步调一致.
* 其他:
--中国人民银行行长周小川日前表示,各国应加强宏观审慎管理,不断探索逆周期调控方式,强化系统性风险监测、预警和危机管理能力建设.
--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,2012年,中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%.未来几年,CPI(居民消费价格指数)升幅约为3%至5%,中国将迎来全面结构性调整的关键阶段,抗通胀仍然是主要课题,政府需要推进结构性改革.
--国资委副主任邵宁表示,要尊重市场,不断推进规范制度化建设.对於公益型国有企业,要通过改革和监管的方式深化改革;对於竞争型国有企业,则要进一步使其成为公众公司.
--宝钢股份(600019.SS)公告称,公司拟向控股股东宝钢集团出售不锈钢、特钢事业部的相关资产,预计涉及资产的账面价值将不超过公司最近一期经审计的总资产的20%.
--长安汽车(000625.SZ)公告称,11月公司汽车产量合计为14.58万辆,同比减少17.94%;销量合计为14.39万辆,同比减少22.30%.
--长江电力(600900.SS)公告称,子公司中长电国际无法在协议有效期内完成对中电新能源公司(0735.HK)股份的认购事宜,宣布21亿港元入股计划搁浅.
--据Wind数据统计,截至12月10日,沪深两市已有819家A股上市公司披露2011年全年业绩预告.其中,近六百家公司今年业绩预增,精细化工、泛消费、生物医药等抗周期行业持续稳定增长.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)