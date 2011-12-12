中国称一直支持欧洲克服债务危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳12月10日电---中国外交部副部长傅莹周六表示，中国一直是国际社会支持欧洲克服危机的积极参与者，驳斥了所谓中国坐视不理的说法。
傅莹在维也纳出席某会议的间隙对记者表示：“中国将继续同国际社会一道帮助欧洲克服危机。我们已经做了很多，欧洲人心里很清楚。”
当被问及中国将如何提供帮助时，傅莹表示，“我们希望投资，我们在增加进口，我们派遣采购团，这样既能为欧洲创造就业，也有助於刺激经济。”
她表示，中国将继续成为帮助欧洲的一份子，因为我们是相互联系、相互依存的。我们将同舟共济。
傅莹在维也纳表示，中国向欧洲提供“救助”的说法常常被人误解。
“中国还有1.2亿人口每天的生活标准只有1美元，因此，中国不是那种富到可以救助他国的国家，但这并不意味着中国试图远离这种帮助……我们都是相互依存的。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。