〔香港新股〕京能清洁路演今日启动,四家基石投资者认购逾半--IFR

路透香港12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京京能清洁能源电力将於今日启动香港上市路演，计划募集资金不超过19.9亿港元（2.55亿美元）。

该公司是次发行11.35亿股，其中90%为新股，10%为旧股。参考价格区间定在1.59至1.75港元，相当於7.1至7.8倍的2012年市盈率。定价日在12月15日。

该公司已经寻得四名基石投资者认购总额1.4亿美元的股份，占整个交易的54.9%。四家基石投资者包括：软银赛富（5,000万美元），新疆金风科技（3,000万美元）(2208.HK)(002202.SZ)，中国光大国际（3,000万美元）(0257.HK)以及中国航天科技集团（3,000万美元）。

同时，农银国际和招商证券已获公司委任，加入中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、大和(8601.T)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX，一起负责承销香港上市发行。(完)

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