〔香港新股〕京能清洁路演今日启动,四家基石投资者认购逾半--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京京能清洁能源电力将於今日启动香港上市路演，计划募集资金不超过19.9亿港元（2.55亿美元）。
该公司是次发行11.35亿股，其中90%为新股，10%为旧股。参考价格区间定在1.59至1.75港元，相当於7.1至7.8倍的2012年市盈率。定价日在12月15日。
该公司已经寻得四名基石投资者认购总额1.4亿美元的股份，占整个交易的54.9%。四家基石投资者包括：软银赛富（5,000万美元），新疆金风科技（3,000万美元）(2208.HK)(002202.SZ)，中国光大国际（3,000万美元）(0257.HK)以及中国航天科技集团（3,000万美元）。
同时，农银国际和招商证券已获公司委任，加入中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、大和(8601.T)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX，一起负责承销香港上市发行。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。