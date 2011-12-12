《中国报摘》--金融时报12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦涛在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,努力促进国际收支基本平衡.
* 其他:
--国务院发展研究中心宏观经济部副部长魏加宁表示,国内应防范房地产泡沫破裂、地方政府融资平台和民间借贷资金链断裂三个风险.
--财政部财科所所长贾康称,中国现阶段的宏观经济形势有较高的不确定性和复杂性,客观上要求宏观调控决策当局要通盘把握审慎权衡,努力做好全面统筹.(完)
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。