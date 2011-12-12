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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:15 BJT

《中国报摘》--金融时报12月12日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,努力促进国际收支基本平衡.

* 其他:

--国务院发展研究中心宏观经济部副部长魏加宁表示,国内应防范房地产泡沫破裂、地方政府融资平台和民间借贷资金链断裂三个风险.

--财政部财科所所长贾康称,中国现阶段的宏观经济形势有较高的不确定性和复杂性,客观上要求宏观调控决策当局要通盘把握审慎权衡,努力做好全面统筹.(完)

--整理 康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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