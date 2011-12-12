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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:12 BJT

〔日本股市〕开盘上升,因欧债危机相关忧虑有所缓解

路透东京12月12日电---日本股市日经指数周一开盘反弹,此前欧洲领导人达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,令欧债危机的相关忧虑有所缓解.

日经指数.N225上涨1.4%,报8,655.74点,东证股价指数.TOPX上升1.3%至747.90点.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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