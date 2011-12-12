〔中国财政〕11月全国财政收入同比增幅继续回落至10.6%--财政部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月12日电---中国财政部周日公布,11月全国财政收入同比增长10.6%,延续了9月以来回落态势,比上月增幅降低6.3个百分点.主要是受经济增速趋缓、提高个人所得税起征点、汽车和房地产交易量下降相关税收减少以及出口退税增长较多等因素影响.
财政部网站新闻稿称,11月全国财政收入6,457.32亿元人民币,比去年同月增加616.63亿元;1-11月累计,全国财政收入97,309亿元,同比增长26.8%.
财政部表示,今年全年财政收入增长呈前高後低走势,从9月份起增幅逐月回落.
在11月财政收入中,营业税达888.55亿元,同比增长11%.其中受商品房销售额下降影响,房地产营业税下降6.5%,降幅比上月扩大1.3个百分点;建筑业营业税增长18.6%,增幅比上月回落5.8个百分点.
支出方面,11月全国财政支出11,396.18亿元,同比增长7.5%;1-11月全国财政支出88,955.78亿元,同比增长24.3%,完成预算的88.8%,比去年同期进度加快4.1个百分点.
中国财政部副部长廖晓军本月初表示,今年全国财政收入会超额完成预算,主要因为进口、工业企业利润和工业增加值的增长都超过年初预计,令相应税收增长超预算.[ID:nCN1254482](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。