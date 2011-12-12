(重发)〔中国个股〕宝钢股份拟向控股股东出售不锈钢和特钢相关资产

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路透上海12月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一公告称,拟向控股股东宝钢集团出售不锈钢、特钢事业部的相关资产,以优化资产配置,巩固并强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位.

公告预计,涉及资产的账面价值将不超过公司最近一期经审计的总资产的20%,公司将聘请中介机构对上述资产进行评估,进一步细化资产出售方案.

该资产出售方案在经公司董事会非关联董事审议通过後,将提交股东大会,由公司非关联股东审议批准.

公告并指出,宝钢集团将通过布局优化,继续发展不锈钢和特钢事业.

宝钢股份今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.[ID:nCN1184294]

宝钢股份因筹划部分资产调整事宜,公司股票自上周二起停牌,周一收报4.88元,过去一个月累计下滑9.29%.(完)