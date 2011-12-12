(重发)〔中国个股〕宝钢股份拟向控股股东出售不锈钢和特钢相关资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透上海12月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一公告称,拟向控股股东宝钢集团出售不锈钢、特钢事业部的相关资产,以优化资产配置,巩固并强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位.
公告预计,涉及资产的账面价值将不超过公司最近一期经审计的总资产的20%,公司将聘请中介机构对上述资产进行评估,进一步细化资产出售方案.
该资产出售方案在经公司董事会非关联董事审议通过後,将提交股东大会,由公司非关联股东审议批准.
公告并指出,宝钢集团将通过布局优化,继续发展不锈钢和特钢事业.
宝钢股份今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.[ID:nCN1184294]
宝钢股份因筹划部分资产调整事宜,公司股票自上周二起停牌,周一收报4.88元,过去一个月累计下滑9.29%.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。