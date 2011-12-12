《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,2012年经济惯性回落,触底的时间可能在一、二季度,而三、四季度将有温和的回升.不过,财政政策的支出投向将带来市场的亮点.
--大华股份(002236.SZ)披露,拟非公开募资10亿元人民币,升级视频信息产业.
--华宝信托旗下信托产品--"励石一号",日前通过海通期货在中国金融期货交易所开户,取得阳光私募参与股指期货的第一个交易编码.
**人民日报**
--国务院发展研究中心研究员张立群认为,粮食连续八年稳产增产,生猪存栏数量明显增加,保障房建设步伐加快,住房供给明显增加.供给面不断改善,对物价稳定提供了重要支持,加之技术进步和劳动生产率提高对冲了成本提高等,支持物价稳定的因素正在持续增加.
--记者撰文称,房地产行业资金过度聚集的情况依然存在,行业本身的调整也还没取得显着进展.在这种情况下,放松限购,势必有更多资金涌入房地产市场,造成房价反弹.建议在试点的基础上,加快完善和推进房产税改革.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。