《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日(I)

**上海证券报**

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,2012年经济惯性回落,触底的时间可能在一、二季度,而三、四季度将有温和的回升.不过,财政政策的支出投向将带来市场的亮点.

--大华股份(002236.SZ)披露,拟非公开募资10亿元人民币,升级视频信息产业.

--华宝信托旗下信托产品--"励石一号",日前通过海通期货在中国金融期货交易所开户,取得阳光私募参与股指期货的第一个交易编码.

**人民日报**

--国务院发展研究中心研究员张立群认为,粮食连续八年稳产增产,生猪存栏数量明显增加,保障房建设步伐加快,住房供给明显增加.供给面不断改善,对物价稳定提供了重要支持,加之技术进步和劳动生产率提高对冲了成本提高等,支持物价稳定的因素正在持续增加.

--记者撰文称,房地产行业资金过度聚集的情况依然存在,行业本身的调整也还没取得显着进展.在这种情况下,放松限购,势必有更多资金涌入房地产市场,造成房价反弹.建议在试点的基础上,加快完善和推进房产税改革.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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