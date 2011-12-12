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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:20 BJT

〔韩国股市〕高开受欧盟协议提振,科技股和炼油股上扬

路透首尔12月12日电---韩国股市周一高开,此前欧盟领导人达成一项计划以强化该地区预算规定,帮助市场重树部分信心,并提振大型科技股及炼油类股上扬.

全球第三大手机厂商--LG电子(066570.KS)上涨2.1%,韩国第三大原油炼厂--S-Oil (010950.KS)走高2.7%.

0003GMT,综合股价指数.KS11升1.44%至1,901.66点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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