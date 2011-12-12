《新兴市场重要经济事件预告》--12月12日-12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
12月12日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年以色列经济调查以及2011年俄罗斯联邦经济调查.
布拉格--捷克财政部公布2012年资金和债务管理策略.
12月13日(二)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.
维也纳--OPEC公布石油市场月报.
12月14日(三)
维也纳--OPEC第160次例行会议.
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策委员会会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策报告.
12月15日(四)
苏瓦--斐济央行举行会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).
12月16日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月2日货币政策委员会会议记录.
印度孟买--印度央行召开2011-12年货币政策季度中期评估.
波哥大--哥伦比亚央行理事会会议.
12月19日(一)
莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。