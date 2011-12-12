〔国际油市〕美国原油期货持稳,受助于中国进口上升且欧盟达成协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月12日电---美国原油期货周一在亚洲早盘持稳,周五曾大涨,受助于中国11月原油进口上升,且欧盟就推进财政联盟达成协议,再现需求回暖的希望.
2340GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月期货合约CLc1上涨0.14美元,报每桶99.55美元.周五结算价为上涨逾1.07美元.伦敦布兰特原油LCOc1几无变动,报每桶108.62美元,周五结算价涨0.51美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。