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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:32 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳,受助于中国进口上升且欧盟达成协议

路透新加坡12月12日电---美国原油期货周一在亚洲早盘持稳,周五曾大涨,受助于中国11月原油进口上升,且欧盟就推进财政联盟达成协议,再现需求回暖的希望.

2340GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月期货合约CLc1上涨0.14美元,报每桶99.55美元.周五结算价为上涨逾1.07美元.伦敦布兰特原油LCOc1几无变动,报每桶108.62美元,周五结算价涨0.51美元.

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