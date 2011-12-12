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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:48 BJT

〔中国新债〕永泰能源周三起将发至多5亿元固息公司债,期限五年

路透上海12月12日电---中国永泰能源股份有限公司(600157.SS)周一公告称,将於周三(14日)起发行
至多5亿元人民币固息公司债,期限为五年.

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
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   永泰能源                至多5      5     询价预设区间6.80-7.28%    安信证券     AA   12/14-12/16
  (600157.SS)   (附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)    
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  参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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