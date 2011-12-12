〔欧洲经济〕德国尚未决定对IMF提供贷款的规模--德国央行

路透柏林12月10日电---德国尚未决定要对国际货币基金组织(IMF)的贷款贡献多少资金,但将会在未来一周内做出决定.欧洲计划向IMF增资,旨在强化其应对危机的能力.

"德国央行和政府还在磋商当中.尚未得出具体的贡献金额,"德国央行一发言人士周六对路透表示.

欧盟领导人周五在布鲁塞尔峰会上同意,欧元区成员国和其他国家应该向IMF最多提供2,000亿欧元的双边贷款,以协助其解决危机,其中有1,500亿欧元要由欧元区国家出资.

财政部一发言人士表示,他还不知道确切的金额.

两位消息人士表示,金额大小将在未来一周内决定.根据欧洲央行所使用的资本比率,德国将贡献27%或略高於400亿欧元.

但如果正接受欧元区援助的希腊、萄葡牙及爱尔兰不对贷款做出贡献的话,德国出资金额可能会更高.(完)