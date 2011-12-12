版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 08:58 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,146,906口)

294,147 148,089 133,634 586,959 644,300 1014740 926,023 132,166 220,883

较11月29日变动(减少10,036口)

2,438 20,688 9,140 -25,171 -46,677 -13,593 -16,849 3,557 6,813

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.6 12.9 11.7 51.2 56.2 88.5 80.7 11.5 19.3

各类交易商数量(总计为680家)

161 143 166 196 304 444 554 (完)

--编译 于春红;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐