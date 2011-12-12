《中国股市盘前看点》--12月12日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国央行可能公布11月份金融统计数据

**宏观经济和政策面**

--中国一年一度的中央经济工作会议虽未正式召开,但最新的官方表态,令2012年经济发展前景轮廓渐现.新华社上周五报导,中国将确保明年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576]

--国家主席胡锦涛表示,将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容,努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.[ID:nCN1276764]

--中国11月出口同比增长13.8%,增速降至九个月新低.全球经济景气的不确定性令中国未来的出口前景不甚乐观.[ID:nCN1276568]

**重点行业和公司**

--中证报援引研究机构仓位监测报告显示,近两周开放式股票方向基金平均仓位上升,仓位在90%以上的基金数量明显增加.其中,前十大基金公司增仓步调一致.

--宝钢股份(600019.SS)公告称,拟向控股股东宝钢集团出售不锈钢、特钢事业部的相关资产,预计涉及资产的账面价值将不超过公司最近一期经审计的总资产的20%.[ID:nCN1277096]

**海外动向**

--美国股市上周五收涨,本周走高,之前欧盟领导人就一项收紧区内预算纪律,在欧债危机持续两年後扶助重振市场信心的计划达成一致.道琼工业指数收高186.56点,或1.55%,至12,184.26点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC继续考验2,300点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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