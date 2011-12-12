《外汇动态》若看跌欧元,可做多美元/瑞郎--巴克莱

0039GMT---巴克莱策略师在研究报告中建议,在0.926瑞郎买入美元/瑞郎CHF=,目标位0.960,止损位0.910.他们"宁愿通过做多美元/瑞郎表达看空欧元的观点."

但鉴於瑞士经济面临通缩压力且经济成长非常疲弱,瑞士央行的天平可能正转向调升欧元/瑞郎汇率下限,"最坏的结果是意味着欧元/瑞郎EURCHF=持稳,从而推高美元/瑞郎."(完)