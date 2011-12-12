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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:09 BJT

《外汇动态》若看跌欧元,可做多美元/瑞郎--巴克莱

0039GMT---巴克莱策略师在研究报告中建议,在0.926瑞郎买入美元/瑞郎CHF=,目标位0.960,止损位0.910.他们"宁愿通过做多美元/瑞郎表达看空欧元的观点."

倘若本周避险情绪升温,美元兑欧元EUR=应会表现良好,且目前环境充满变数意味着,瑞士央行对於提高欧元/瑞郎汇率下限将保持谨慎.

但鉴於瑞士经济面临通缩压力且经济成长非常疲弱,瑞士央行的天平可能正转向调升欧元/瑞郎汇率下限,"最坏的结果是意味着欧元/瑞郎EURCHF=持稳,从而推高美元/瑞郎."(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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