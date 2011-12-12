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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 08:58 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(374,207口)

80,045 127,723 49,346 215,071 144,074 344,462 321,143 29,745 53,064

较11月29日变动(增加5,032口)

7,008 2,575 6,628 -6,305 -887 7,331 8,316 -2,299 -3,284

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.4 34.1 13.2 57.5 38.5 92.1 85.8 7.9 14.2

各类交易商数量(总计为377家)

101 144 111 73 108 244 305 (完)

--编译 于春红;审校 张若琪

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