〔CFTC报告〕CBOT小麦期货12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(374,207口)
80,045 127,723 49,346 215,071 144,074 344,462 321,143 29,745 53,064
较11月29日变动(增加5,032口)
7,008 2,575 6,628 -6,305 -887 7,331 8,316 -2,299 -3,284
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.4 34.1 13.2 57.5 38.5 92.1 85.8 7.9 14.2
各类交易商数量(总计为377家)
101 144 111 73 108 244 305 (完)
--编译 于春红;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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