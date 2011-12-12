《中国债券市场每日交易备忘》--12月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国赣粤高速( 600269.SS )10亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行250亿元五年期固息金融债110419,票面利率3.55% 上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371,票面利率5.62% 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票1182372,票面利率6.80% 中国城建控股集团15.5亿元五年期中票1182373,票面利率5.68% 安徽省交通投资集团5亿元五年期中票1182374,票面利率6.67% 上海市浦东新区1.15亿元三年期中小企业集合票据1183016,票面利率7.50% 碧水源( 300070.SZ )5.5亿元一年期短融041169006，票面利率8.15% 南方水泥有限公司15亿元一年期短融041152016，票面利率5.68% 江苏国信资管集团20亿元一年期短融041160016,票面利率5.02% 桂林旅游( 000978.SZ )2.5亿元一年期短融041151012,票面利率7.49% 敦煌种业( 600354.SS )3亿元一年期短融041164011,票面利率7.50% 绍兴水务集团2亿元一年期短融 ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元三年期固息国债110025,票面利率2.82% 吴江东方国有资产公司13亿元七年固息债1180175,票面利率8.05% 赣州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120012,票面利率7.10% 中国城建控股集团15.5亿元三年期中票1182379,票面利率5.62% 中电熊猫集团15亿元五年期中票 西安基投集团10亿元五年期中票 中国电子信息产业集团10亿元五年期中票 农六师国有资产经营公司10亿元三年期中票 东莞玖龙纸业有限公司11亿元三年期中票 贵州开磷集团4亿元五年期中票 北大荒( 600598.SS )13亿元一年期短融 湖南高速公路总公司16.6亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行6亿元美元五年期浮息金融债(6个月Libor基准)0602029到期兑付,基本利差0.30% 国开行300亿元三年期固息金融债080222到期兑付,票面利率2.15% 本溪北营钢铁集团5亿元一年期短融1081427到期兑付,票面利率4.65% 国开行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债0202180付息,票面利率4.60% 国开行200亿元20年期固息金融债080209付息,票面利率5.25% 进出口行150亿元七年期固息金融债080312付息,票面利率3.03% 重庆交通旅游投资集团15亿元七年期固息债088067付息,票面利率6.30% 大秦铁路公司75亿元五年期中票0982161付息,票面利率4.79% 淮北矿业集团10亿元五年期中票0982162付息,票面利率5.36% 财政部7,500亿元15年期固息国债0700007付息,票面利率4.45% 国开行300亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070224付息,基本利差0.75% 广州汽车集团( 2238.HK )6亿元10年期固息债078081付息,票面利率6.02% 财政部280亿元15年期固息国债090011付息,票面利率3.69% 中国南车( 601766.SS )20亿元三年期中票0982163付息,票面利率4.18% 中国国际信托40亿元10年期固息债038017付息,票面利率4.50% 中国国际信托60亿元20年期固息债038018付息,票面利率5.10% 国开行270亿元10年期浮息金融债(一年期定存基准)060238付息,基本利差0.60% 江苏交通控股公司15亿元15年期固息债7110付息,票面利率4.51% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国一年一度的中央经济工作会议虽未正式召开,但最新的官方表态,令2012年经济发展 前景轮廓渐现.新华社周五报导,中国将确保明年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政 策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576] --中国国家主席胡锦涛周日表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口 并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容, 努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.[ID:nCN1276764] --受欧美经济疲软拖累,中国11月进出口增速继续下滑,其中出口增幅下滑至九个月来的低 水平位,当月贸易顺差较上月明显收窄.[ID:nCN1276562] --中国财政部周日公布,11月全国财政收入同比增长10.6%,延续了9月以来回落态势,比上月 增幅降低6.3个百分点.主要是受经济增速趋缓、提高个人所得税起征点、汽车和房地产交易量 下降相关税收减少以及出口退税增长较多等因素影响.[ID:nCN1277078] 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞