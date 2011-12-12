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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国赣粤高速(600269.SS)10亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承销
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  二、新债上市:   

  农业发展银行250亿元五年期固息金融债110419,票面利率3.55%
  上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371,票面利率5.62%
  金正大(002470.SZ)5亿元三年期中票1182372,票面利率6.80% 
  中国城建控股集团15.5亿元五年期中票1182373,票面利率5.68%
  安徽省交通投资集团5亿元五年期中票1182374,票面利率6.67%
  上海市浦东新区1.15亿元三年期中小企业集合票据1183016,票面利率7.50%
  碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短融041169006，票面利率8.15%
  南方水泥有限公司15亿元一年期短融041152016，票面利率5.68% 
  江苏国信资管集团20亿元一年期短融041160016,票面利率5.02%
  桂林旅游(000978.SZ)2.5亿元一年期短融041151012,票面利率7.49%
  敦煌种业(600354.SS)3亿元一年期短融041164011,票面利率7.50%
  绍兴水务集团2亿元一年期短融
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  三、缴款:

  财政部280亿元三年期固息国债110025,票面利率2.82%
  吴江东方国有资产公司13亿元七年固息债1180175,票面利率8.05%
  赣州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120012,票面利率7.10%
  中国城建控股集团15.5亿元三年期中票1182379,票面利率5.62%
  中电熊猫集团15亿元五年期中票
  西安基投集团10亿元五年期中票
  中国电子信息产业集团10亿元五年期中票
  农六师国有资产经营公司10亿元三年期中票
  东莞玖龙纸业有限公司11亿元三年期中票
  贵州开磷集团4亿元五年期中票
  北大荒(600598.SS)13亿元一年期短融
  湖南高速公路总公司16.6亿元一年期短融      
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  四、还本付息:

  国开行6亿元美元五年期浮息金融债(6个月Libor基准)0602029到期兑付,基本利差0.30%
  国开行300亿元三年期固息金融债080222到期兑付,票面利率2.15%
  本溪北营钢铁集团5亿元一年期短融1081427到期兑付,票面利率4.65%
  国开行100亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债0202180付息,票面利率4.60%
  国开行200亿元20年期固息金融债080209付息,票面利率5.25%
  进出口行150亿元七年期固息金融债080312付息,票面利率3.03%
  重庆交通旅游投资集团15亿元七年期固息债088067付息,票面利率6.30%
  大秦铁路公司75亿元五年期中票0982161付息,票面利率4.79%
  淮北矿业集团10亿元五年期中票0982162付息,票面利率5.36%
  财政部7,500亿元15年期固息国债0700007付息,票面利率4.45%
  国开行300亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)070224付息,基本利差0.75%
  广州汽车集团(2238.HK)6亿元10年期固息债078081付息,票面利率6.02%
  财政部280亿元15年期固息国债090011付息,票面利率3.69% 
  中国南车(601766.SS)20亿元三年期中票0982163付息,票面利率4.18%
  中国国际信托40亿元10年期固息债038017付息,票面利率4.50%
  中国国际信托60亿元20年期固息债038018付息,票面利率5.10%
  国开行270亿元10年期浮息金融债(一年期定存基准)060238付息,基本利差0.60%
  江苏交通控股公司15亿元15年期固息债7110付息,票面利率4.51%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国一年一度的中央经济工作会议虽未正式召开,但最新的官方表态,令2012年经济发展
前景轮廓渐现.新华社周五报导,中国将确保明年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政
策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576] 
  --中国国家主席胡锦涛周日表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口
并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容,
努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.[ID:nCN1276764]
  --受欧美经济疲软拖累,中国11月进出口增速继续下滑,其中出口增幅下滑至九个月来的低
水平位,当月贸易顺差较上月明显收窄.[ID:nCN1276562]
  --中国财政部周日公布,11月全国财政收入同比增长10.6%,延续了9月以来回落态势,比上月
增幅降低6.3个百分点.主要是受经济增速趋缓、提高个人所得税起征点、汽车和房地产交易量
下降相关税收减少以及出口退税增长较多等因素影响.[ID:nCN1277078]
      
  国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
            12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润              (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞

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