〔欧洲金融〕英国财政大臣奥斯本称,欧盟达成协议有利欧元＝2

他补充说:"他们要解决当前问题,这意味着首先要找到支持欧元的资源,第二点也是非常关键的一点,我们要让整个欧洲更具竞争力,因此包括英国在内的整个欧洲大陆就不会被挤出全球经济."

英国反对修改欧盟条约後,有人称英国将在欧盟内部失去影响力,奥斯本驳斥了这种说法.他表示,英国政府已经保证,与欧盟作为贸易联盟的相关议题,将在欧盟全部27个成员国范围内讨论.

"我们保护了英国的金融服务和制造业企业,"他表示.

"如果我们签署了这份条约...那麽就会发现欧洲条约充分实施,欧洲法院、欧洲理事会以及所有实施这些条约的机构都将趁机削弱英国利益,损害单一市场."

"我们不会让这种情况发生."(完)