〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(139,821口)
47,284 31,469 9,080 73,742 82,034 130,106 122,583 9,715 17,238
较11月29日变动(增加:1,607口)
4,542 1,541 724 -4,063 1,468 1,203 3,733 404 -2,126
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.8 22.5 6.5 52.7 58.7 93.1 87.7 6.9 12.3
各类交易商数量(总计为231家)
73 79 46 52 63 155 161 (完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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