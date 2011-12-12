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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:15 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(139,821口)

47,284 31,469 9,080 73,742 82,034 130,106 122,583 9,715 17,238

较11月29日变动(增加:1,607口)

4,542 1,541 724 -4,063 1,468 1,203 3,733 404 -2,126

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 22.5 6.5 52.7 58.7 93.1 87.7 6.9 12.3

各类交易商数量(总计为231家)

73 79 46 52 63 155 161 (完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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