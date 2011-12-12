欧盟不会制裁伊朗石油出口--伊朗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰12月11日电---伊朗石油部长Rostam Qasemi周日称，欧盟肯定不会对伊朗石油出口进行制裁，因制裁将损害全球原油市场。
欧盟领导人周五呼吁在1月底以前对伊朗施加更多制裁，从而增加对伊朗核项目的压力。
“我们的政策是稳定地向欧洲供应石油......伊朗是主要产油国，对伊朗的石油出口进行制裁将损害全球市场。”Qasemi在记者会上表示。
上周欧盟外长同意对伊朗能源、运输和银行业采取新的制裁措施。
伊朗已遭受四轮联合国制裁和国际制裁，因其拒绝放弃核项目。
伊朗当局称，制裁对伊朗经济没有影响，并拒绝联合国安理会提出的停止核项目的要求。
“寻找替代欧洲石油市场的其他市场对我们来说没有问题。”Qasemi表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。