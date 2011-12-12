〔CFTC报告〕COMEX期金12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(422,956口)
192,752 33,041 23,758 142,443 343,943 358,953 400,742 64,003 22,214
较11月29日变动(减少220口)
6,721 1,803 805 -9,486 -1,531 -1,960 1,077 1,740 -1,297
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
45.6 7.8 5.6 33.7 81.3 84.9 94.7 15.1 5.3
各类交易商数量(总计为306家)
174 58 70 53 49 260 149 (完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选