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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:14 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(422,956口)

192,752 33,041 23,758 142,443 343,943 358,953 400,742 64,003 22,214

较11月29日变动(减少220口)

6,721 1,803 805 -9,486 -1,531 -1,960 1,077 1,740 -1,297

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.6 7.8 5.6 33.7 81.3 84.9 94.7 15.1 5.3

各类交易商数量(总计为306家)

174 58 70 53 49 260 149 (完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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