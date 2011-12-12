〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(541,370口)
109,928 101,342 76,627 305,966 278,127 492,521 456,096 48,849 85,274
较11月29日变动(增加18,629口)
18 2,495 5,590 13,595 10,170 19,203 18,255 -574 374
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.3 18.7 14.2 56.5 51.4 91.0 84.2 9.0 15.8
各类交易商数量(总计为460家)
119 144 159 107 136 328 373 (完)
--编译 于春红;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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