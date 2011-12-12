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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:02 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(541,370口)

109,928 101,342 76,627 305,966 278,127 492,521 456,096 48,849 85,274

较11月29日变动(增加18,629口)

18 2,495 5,590 13,595 10,170 19,203 18,255 -574 374

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.3 18.7 14.2 56.5 51.4 91.0 84.2 9.0 15.8

各类交易商数量(总计为460家)

119 144 159 107 136 328 373 (完)

--编译 于春红;审校 张荻

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