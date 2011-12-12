版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:06 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月12日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

12/12(一)

--中国社科院2012年《产业蓝皮书》发布会.

--社科院2011年《二十国集团(G20)国家创新竞争力黄皮书》发布会.

--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.

=============================近日重要政经日程==========================

12/14(三)

--财经年会-2012预测与战略在北京举行,至15日.

12/17(六)

--2011年度观察家年会在北京举行.

--AAMA亚杰商会在北京举行.

12/18(日)

--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.

12/19(一)

--2012第三届网易经济学家年会在北京举行.

1/7/2012(六)

--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 邵晓忆

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐