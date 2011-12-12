〔CFTC报告〕COMEX期铜12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(113,252口)
26,715 29,347 10,722 65,290 57,566 102,727 97,635 10,525 15,617
较11月29日变动(增加878口)
290 -386 -1,178 936 2,818 48 1,254 830 -376
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.6 25.9 9.5 57.7 50.8 90.7 86.2 9.3 13.8
各类交易商数量(总计为168家)
41 70 38 42 41 107 129 (完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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