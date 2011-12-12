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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:14 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(113,252口)

26,715 29,347 10,722 65,290 57,566 102,727 97,635 10,525 15,617

较11月29日变动(增加878口)

290 -386 -1,178 936 2,818 48 1,254 830 -376

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.6 25.9 9.5 57.7 50.8 90.7 86.2 9.3 13.8

各类交易商数量(总计为168家)

41 70 38 42 41 107 129 (完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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