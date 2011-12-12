〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,332,544口)
308,190 152,386 365,043 573,061 756,902 1246294 1274331 86,250 58,213
较11月29日变动(增加30,032口)
185 860 28,979 -3,665 2,346 25,499 32,185 4,533 -2,153
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.1 11.4 27.4 43.0 56.8 93.5 95.6 6.5 4.4
各类交易商数量(总计为317家)
114 83 141 84 101 271 265 (完)
--编译 于春红;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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