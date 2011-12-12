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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 09:15 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货12月6日持仓报告(表)

路透12月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年12月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,332,544口)

308,190 152,386 365,043 573,061 756,902 1246294 1274331 86,250 58,213

较11月29日变动(增加30,032口)

185 860 28,979 -3,665 2,346 25,499 32,185 4,533 -2,153

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 11.4 27.4 43.0 56.8 93.5 95.6 6.5 4.4

各类交易商数量(总计为317家)

114 83 141 84 101 271 265 (完)

--编译 于春红;审校 张涛

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