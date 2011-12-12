《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--针对业界对房地产调控政策何时放松、限购何时退出等猜测,住建部政策研究中心主任秦虹表示,今後的政策应该有一个稳定的预期,无论将来政策会出现什麽变化,控制住宅市场的投资和投机性需求应该是明确的.
--中国建筑(601668.SS)公告称,1-11月份,公司地产业务销售额784亿元人民币,同比增36.5%;销售面积627万平方米,同比增10.9%.
--花旗(中国)金融市场资金市场部董事总经理张昕日前表示,随着海外人民币找到更多投资方向,未来海外市场人民币市场利率水平提高将成为趋势.
**经济参考报**
--知情人士透露,对於中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)提交的整改措施,国家发改委价监局在进行了评估後认为,相关整改措施过於粗略,没有提出具体的整改内容和时间,也未承诺整改何时完成,对降低资费标准也未给出具体说明.因此要求中国电信和中国联通提交更为具体的整改方案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/苏丹; 审校 杨淑祯
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。