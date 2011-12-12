《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日(II)

**证券时报**

--针对业界对房地产调控政策何时放松、限购何时退出等猜测,住建部政策研究中心主任秦虹表示,今後的政策应该有一个稳定的预期,无论将来政策会出现什麽变化,控制住宅市场的投资和投机性需求应该是明确的.

--中国建筑(601668.SS)公告称,1-11月份,公司地产业务销售额784亿元人民币,同比增36.5%;销售面积627万平方米,同比增10.9%.

--花旗(中国)金融市场资金市场部董事总经理张昕日前表示,随着海外人民币找到更多投资方向,未来海外市场人民币市场利率水平提高将成为趋势.

**经济参考报**

--知情人士透露,对於中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)提交的整改措施,国家发改委价监局在进行了评估後认为,相关整改措施过於粗略,没有提出具体的整改内容和时间,也未承诺整改何时完成,对降低资费标准也未给出具体说明.因此要求中国电信和中国联通提交更为具体的整改方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/苏丹; 审校 杨淑祯

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