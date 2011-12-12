〔美国经济〕12月初网络购物支出强劲,整个假期购物季或强势收场

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
路透12月11日电---市场研究公司comScoreSCOR.O周日表示,12月初美国网购支出强劲,并未出现假期购物热潮前常见的停滞状况.
根据comScore的数据,截至12月9日当周,美国消费者网购支出达到59亿美元,较上年同期增长15%.
comScore补充称,2011年假期购物季的前39天,电子商务支出达246亿美元,较去年同期亦增长15%.
购物季初期,"网络星期一"(感恩节後的第一个星期一)的网购支出达到创纪录的12.5亿美元,同比增长22%.其他时间同样强劲,其中"黑色星期五"(感恩节後的第一个星期五)的网络销售额同比大增26%.
comScore董事长Gian Fulgoni周日表示,上述强劲状况让人担心假期购物季後期的销售将趋於疲软,但目前这种情况尚未发生.
他并称,最新数据暗示今年的假期购物季在线销售将会"强势收场".(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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