〔中国个股〕中国建筑前11个月房地产销售额784亿元,同比增近四成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告,今年前11个月地产业务销售额达784亿元人民币,同比增长36.5%;同期销售面积627万平方米,同比增幅为10.9%.
刊登在上海证券交易所的1-11月经营情况简报显示,期内该公司新购置土地储备1,898万平方米,截至11月末土地储备为6,643万平方米.
建筑业务方面,1-11月新签合同额7,031亿元,同比增长36.7%;施工面积49,202万平方米,增长36.3%;新开工面积16,777万平方米,同比增19.3%;竣工面积3,749万平方米,同比增35.5%.
中国建筑上月末公告称,拟申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具规模,分别不超过人民币100亿元人民币,采取分次注册、一次或分期发行.[ID:nCN1251280]
中国建筑周一早盘报3.06元,下跌0.65%;最近一个月累计下跌8.06%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。