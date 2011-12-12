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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:34 BJT

〔中国新债〕北京保障房建设投资中心拟发20亿元五年期私募中票--IFR

路透12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京市保障性住房建设投资中心正筹备20亿元人民币（3.13亿美元）私募中票的发行，期限五年，由中国工商银行银行北京银行任联席主承销，料本月推出。

该交易将是发行人首次踏足债券市场。资金将用於保障性住房的建设。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯

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