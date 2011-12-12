〔中国新债〕北京保障房建设投资中心拟发20亿元五年期私募中票--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京市保障性住房建设投资中心正筹备20亿元人民币（3.13亿美元）私募中票的发行，期限五年，由中国工商银行银行北京银行任联席主承销，料本月推出。
该交易将是发行人首次踏足债券市场。资金将用於保障性住房的建设。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。