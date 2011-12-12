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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:45 BJT

〔中国新股〕东吴证券首日上市早盘初段报7.9元,较发行价涨21.5%

路透北京12月12日电---中国中型券商--东吴证券股份有限公司(601555.SS)周一首日上市,早盘初段报7.90元人民币,较首次公开发行(IPO)价格6.5元上涨21.5%.

东吴证券此前刊登招股意向书显示,公司此次IPO发行不超过5亿股A股.发行後公司总股本不超过20亿股,募集资金扣除发行费用後,将全部用於补充公司资本金.

本次IPO的主承销商为中信证券(600030.SS).

东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.

根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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