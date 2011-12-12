《综述》欧盟峰会向化解危机迈进一步,但可能无法长久抚平市场忧虑

* 欧盟峰会结果打下长期基础

* 但结果料不会在未来数周/数月抚平投资者的忧虑

* 意大利、西班牙本周的债券标售将成为首度测试

* 所有目光聚焦ECB,转变债券购买策略不太可能

记者:Annika Breidthardt; 编译 王洋/肖群英/郑茵

路透柏林12月12日电---对於密切经济联系以防止未来再度出现债务危机这个目标,上周的欧盟峰会迈进了一大步.但市场可能会认定,这些措施力度太小,时机也过迟,以至于无法解决当前的危机,并且会像以前那样,不太可能长时间地抚平投资者的忧虑.

上周五欧盟领导人达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.[ID:nCN1276678]不过分析师和政策制定者仍怀疑,这种长期措施到底能不能解决这场肆虐两年之久的欧洲债务危机.

尽管德国总理梅克尔表示预计圣诞节前各国领导人不会再度会晤,但一位欧盟高级官员表示,他认为市场压力将逼迫领导人尽早再度举行会谈.

随着峰会结果的出炉,上周五股市上涨,但意大利借款成本仍面临进一步上行的压力.未来一周的价格波动将反映市场经过深思後的判断.

IHS Global Insight分析师Howard Archer表示:"欧元区政策制定者的措施并非毫无用处,但也不像人们期待的那麽威力强大,可以长时间缓解市场的紧张."

欧盟领导人同意向国际货币基金组织(IMF)贷出最多2,000亿欧元,以协助後者援助欧元区的艰困国家,并将永久性救助基金--欧洲稳定机制(European Stability echanism,ESM)的推出时间提前一年,至2012年中.

这些举措,加上杠杆化使用现有救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF),旨在协助扩大对陷入困境的欧元区国家的支援力度,如欧元区第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙.这些国家在再融资方面陷入窘境.

但仅意大利在明年2月至4月到期的债务就高达1,500亿欧元.而这距离ESM付诸实施仍差几个月,且很少有国际投资者似乎愿意为EFSF基金买单.

雪上加霜的是,标准普尔威胁调降欧元区国家的信用评级,这也可能导致EFSF基金的信用评级下降,从而致使其可用资金再次远不及需求.

欧盟峰会可能让投资者在本周保持谨慎.标准普尔声明称,其评级检讨工作将"尽快"结束.

"以往欧盟峰会的模式似乎正在重演.资产价格在峰会前上扬,峰会之後立即下挫,"Helaba分析师Markus Reinwand指出.

**没有时间过圣诞节**

更让投资者信心受挫的是,峰会上的决定有许多还需要在成员国国内获得批准,这对於在布鲁塞尔经历艰苦谈判回到国内的领导人而言,又是一项挑战.

"仍然存在大量不确定性.特别是我们必须迅速实施达成的协议,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在德国电视二台(ZDF)表示."我们必须把这作为当务之急,我们已经没办法过圣诞节假期了."

这些不确定性包括:推进欧洲稳定机制(ESM)的计划,将新的财政规定写入各国法律,确定如何具体筹措2,000亿欧元资金提供给国际货币基金组织(IMF)以增强其对抗危机的实力.

例如德国,其向IMF的出资水平就还未确定.德国政府和央行计划在未来一周给出结果,但已经在接受欧元区援助的国家是否还需要出资等问题,也并不明确.

"我认为未来几周将有大量事情要做.财政协调是个好主意,目前的进展也颇佳,但还不足以解决我们面临的问题."爱尔兰运输部长Leo Varadkar在RTE电台表示.

周一出版的南德日报(Suddeutsche Zeitung)援引即将去职的欧洲央行首席经济学家史塔克的话称,IMF加大对此事的介入,将是一场"铤而走险的行动".

"几乎没有什麽东西已经确定无疑,(应对危机的)重磅武器是由三部分组成,各国国内的决策过程仍有可能让这一计划泡汤,"荷兰国际集团(ING)驻布鲁塞尔的分析师Carsten Brzeski说.

"事情并未结束,但欧元区已经走上正途,正在向着达成财政协议的方向迈进,欧元也有望得救."

**标债为首度测试**

意大利和西班牙公债标售将是峰会後对市场信心的首次重大测试,意大利料将支付创纪录的成本来取得借款.德国亦将标售两年期公债.

意大利、法国和西班牙周一和周二的短券标售打头阵测试人气,之後还有更多备受挑战的标债.

"(意大利和西班牙)首先要能实现那些融资承诺,而且收益率不能过高,这在目前看来是不太可能的,"FXPro首席策略师Michael Derks表示.

在被视之为"存亡关键"的峰会举行过後,除了投资者信心迅速回升外,所有目光仍放在欧洲央行上.峰会对於欧洲央行未来的角色并没有给出明确的答案,且德国带头反对欧洲央行扮演各国政府实际上的"最後贷款人"角色.

分析师预期欧洲央行将在支撑市场方面发挥一些作用,以确保下周的标债结果顺利,但欧洲央行已排除发挥更大作用的可能性.

欧洲央行总裁德拉吉在周五峰会前几个小时的谈话,浇息了其扩大参与程度的希望.

欧洲央行消息人士对路透表示,目前央行将坚守其自设的一周买进200亿欧元主权债的最高上限规定,且不考虑采取更大的行动.

周六时德国央行总裁魏德曼重申其反对发行欧元区共同债券.但意大利总理蒙堤周日表示,德国和其他国家最终将会相信发行共同债券将是解决欧债危机的有用方式.

法国关於商业银行业者可以扩大买进政府公债的建议也显得乐观,因为这些商业银行被要求必要时去杠杆化并资本重组.

"在相当大的程度上,欧洲央行还有空间可以扩大买进,但市场仍担心其并未承诺要提升其在解决欧债危机上所扮演的角色,尤其是德拉吉本人已引发这方面的揣测,"巴黎银行的Luigi Speranza表示.(完)